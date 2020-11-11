Бай, дешевий доларе? Чого чекати від нового президента США

Новообраний, хоча який ще і не вступив на свою посаду, президент США обіцяє підняти до $15 мінімальну погодинну оплату праці й вельми помітно збільшити податки (зокрема, корпоративний податок – на третину!), напевне послабить тиск на ФРС (приватну контору, що виконує там функції нацбанку, від якої Трамп вимагав до межі знизити відсоткову ставку), але водночас планує істотно розширити вітчизняне (їх вітчизни) виробництво.

Отже: з одного боку – зростання зарплат і податків, подорожчання долара (або, як мінімум, припинення його здешевлення: далі вже, власне, і нікуди, а негативна ставка рефінансування для США неймовірна), – що ніяк не стимулює ні бізнес, ні інвестиції в нього, а, скоріше, спонукає замість того, щоб брати кредити на виробництво або покупки, навпаки – потримати гроші в банку, причому спонукає як потенційних виробників-продавців, так і потенційних споживачів-покупців; з іншого ж боку – декларується курс на виробниче зростання, незважаючи на це на все.

Реальним таке дивне поєднання може бути лише при надмасштабних інвестиціях саме держави, що, власне, і планується, але якщо справді держава буде інвестором в умовах штучно створюваної невигідність інвестицій, то до нього перейде мало не монополія на всілякі інвестиції, хоч до реальної такої монополії в будь-якому випадку, звичайно ж, далеко.

Тоді стає зрозуміло, чому деякі аналітики передрікають щось на зразок найбільш зухвалої за весь час існування США спроби побудувати там соціалізм. Зрозуміло, в тій мірі, в якій таке можливо в цій країні (де Байдена, до речі, підтримали досить численні прихильники зовсім вже "запеклого соціаліста" Сандерса). Але – без націоналізації або заборон! Інвестуйте все! Купуйте американське!

Не вигідно? Ну так це вже ВАШЕ рішення! Держава вам просто покаже приклад... Колись наймолодший в історії США сенатор, який готується тепер стати найстаршим президентом своєї країни, уособлює єдність самих протилежних протилежностей. Легке осоціалізовування США держінвестиціями (і держпрограмами держпідтримки!) – це якраз саме те. Відносно ж зеленої (насправді – швидше, синьою) основи світової економіки все-таки не ризикну сказати, що давно вже намальований понад усілякого реального забезпечення долар раптом стане серйозно дорожчати.

Оскаженілих монетаристів там не дуже шанують, монетаризм – це їх "експортний товар", а не для себе, у них все більше в моді ідея друкувати долари "хоч греблю гати" і скидати з їх вертольота. Але року на 4 (а може, і років на 8, але тут вже може знадобитися крута американська медицина) цей викид-скидання, мабуть, злегка стихне: в моду входить не вертоліт, а електротранспорт...