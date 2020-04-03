Українці перестали скуповувати долар – НБУ

В Україні закінчився ажіотажний попит на валюту, викликаний введенням карантину. Ситуація вже така, як була до кризи.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час брифінгу в п'ятницю, 3 квітня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Готівкова валюта

"Ситуація на валютному ринку стабілізується. НБУ вже більше купує валюту, а не продає, щоб стримувати ажіотаж. За тиждень ми три рази виходили на ринок і купили в загальному $100 млн. Попит значно зменшився, ми вже вийшли на той рівень, який був до кризових явищ", – сказав Чурій.

Що стосується готівкової валюти, то кілька тижнів тому у багатьох банках була нестача готівкового долара. Але вона була викликана не проблемами у власне банків, а виникла через припинення авіасполучення. "Доставка готівкового долара і євро викликала труднощі. НБУ допоміг банкам поповнити свої каси готівковою валютою. Зараз ми вже повністю задовольнили попит банків на готівковий долар", – додав заступник голови Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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