У Раді пропонують підвищити щорічний збір за вже куплені машини, поширивши його в тому числі і на ті, які раніше під цей податок не потрапляли (чи то за ціною автомобіля, чи по його віку, а й те, і інше тепер переглядають в сторону розширення кола платників, в тому числі і на авто, при покупці яких правила ще були інші).

Автори відповідного законопроекту нібито намагаються тим самим компенсувати недонадходження від тих бляхерів, які відмовилися заплатити за свої "бляхи" навіть пом'якшені податки. Отже, з найбільш "відбитими" неплатниками держава нічого не може зробити, залишивши в дурнях тих, хто хоч щось заплатив, а компенсувати свою імпотенцію постарається за рахунок тих, хто нічого не приховував, купуючи, як дурень, все чесно і все встановлене оплачуючи, в справедливості Які порівняння тепер кожен зможе переконатися.

ОК, виграш Батьківщина з цієї затії отримає.

А далі?

Коли підхід "чесні платять заднім числом за рахунок відбитих, які не платять ніяк" стане для всіх очевидним, які будуть наслідки?

Депутати живуть одним днем?

Або останній день?

Що буде ЗАВТРА, кого-то з них цікавить?

Діру-то залатають, але якою ціною?

Держава - через таку ув'язку фіскалізації з власним безсиллям - вже просто кричить:

Припиніть купувати чесно !!!

Хто має вуха без затичок не зміг не почути.