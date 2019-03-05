Пенсионная реформа в Украине заработала в полную силу. Впервые в марте пересчитали пенсии по новым правилам индексации. Об этом рассказали и президент, и премьер, и профильный министр и даже отдельные депутаты. Повышение на 255 грн уже маленькая победа.

Но эта маленькая победа никак не компенсирует большие поражения. Мы опять потеряли время. Обещанная реформа оказалась "ремонтом" старой системы, а не запуском новых правил. Главное, что должны были сделать – запустить накопительное пенсионное страхование – так и не сделали. В очередной раз.

Как в результате реальная реформа не произошла. И вот почему:

- проблема низких пенсий только усугубилась

Да, в Минсоцполитики справедливо отчитываются: если раньше на минималке были больше 8 млн пенсионеров, сейчас только 2,1 млн. Но! Все будущие пенсии снизили на 26%. То есть старые выплаты повысили, но у всех будущих пенсионеров забрали.

Фактически в рамках реформы "стоимость" каждого отработанного года сократили с 1,35 до 1% расчетного заработка. А это значит: сколько бы вы не работали, если зарплата была ниже средней, достаточной пенсии (хотя бы в размере 40% от привычного заработка) вам не видать.

- второй уровень пенсионной системы так и не запустили, а обещали

Солидарная система (которая действует сейчас) высокие пенсии может обеспечить только судьям. Простые смертные от государства получат необходимый минимум. И это правильно. Остальное должны накопить сами. И как же накопить? Частные пенсионные фонды работают без особых гарантий (подробнее читайте здесь), доверия к ним нет даже в самом Кабмине, банковские депозиты не рассчитаны на то, чтобы копить деньги десятилетиями. Да и доверие к банковскому сектору сами знаете, на каком уровне. И тут не нужно далеко ходить, даже замглавы НБУ свои честно заработанные 300 тыс. в твердой валюте хранит "налом".

Гривни

Инструментом такого накопления должен стать второй уровень. Должен, но не стал. Почему до сих пор не презентовали окончательный вариант новой системы? Почему не провели широкую дискуссию в обществе? Обещали это сделать до января 2019-го. Обещали, но не сделали.

- пенсионный возраст повышать побоялись, а это нужно сделать

Очень непопулярное утверждение, но повысить пенсионный возраст необходимо. И без привязки к стажу, как сделали сейчас, а для всех. Электоральные баллы на таком решении не заработать, но пора уже смириться с мыслью: даже экономически развитые страны повышают пенсионный возраст до 65-67 лет. Современные люди рожают меньше и позже, живут дольше. И нас это тоже касается.

Тут нужно знать две вещи. Первая: если политики говорят, что средняя продолжительность жизни низкая и поэтому нельзя повышать пенсионный возраст, они врут. Роль играет только продолжительность жизни после 60 лет. Если человек умер в 10, 30, 40 лет, он бы и так не получил пенсию. Поэтому нужно оценивать продолжительность жизни тех, кто дожил до заслуженного отдыха.

У нас очень высокая смертность до пенсионного возраста. И тут проблема и в здравоохранении, и в отсутствии культуры здорового образа жизни. Это проблема, которую нужно решать комплексно: медицинская реформа, пропаганда здорового образа жизни, спорта, просветительская работа (прививки нужно делать обязательно, а обследоваться хотя бы раз в год).

Вторая: у нас просто нет денег на то, чтобы выходить на пенсию раньше всех в Европе (к слову, дефицит Пенсионного фонда в 2019-м составил 167 млрд грн). И в этом виноваты все. И в том числе те, кто работает в тени, не платит налоги. Пора уже достичь общественного консенсуса. Чего мы хотим? Не платить налоги, зарабатывать в конвертах и выходить на пенсию в 60 лет? Тогда, кто бы не пришел к власти, нас ждет нищенская старость. Если же мы хотим менять ситуацию, нужно требовать не повысить пенсию, а хотя бы создать инструменты для того, чтобы ее заработать. И такой инструмент – накопительное пенсионное страхование.

Вместо этого у нас, всех кто еще не вышел на пенсию, забрали по 26% с будущих выплат, а инструмент, который бы позволил компенсировать это "урезание", не ввели.

И пока выход только один – инвестировать в биткоин (последние три слова должны быть зачеркнуты) – рассчитывать на себя. И если вам кажется, что думать о пенсии слишком рано, скорее всего, вы сильно заблуждаетесь. Чтобы нормально жить 20 лет на пенсии, откладывать нужно как минимум 40 лет. И если вам уже исполнилось 20, а на пенсию вы хотите выйти в 60 лет, уже пора начинать откладывать.

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