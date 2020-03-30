97 млрд на боротьбу з COVID-19: Шмигаль виступив із заявою про "провалений" бюджет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Верховну Раду наступного разу ухвалити проєкт бюджету, який Кабмін спеціально перекроїв через коронавірус COVID-19.

На сторінці в Facebook він заявив, що уряд "працював спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі".

"Це бюджет надзвичайної ситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться – всі видатки розвитку повернемо", – написав Шмигаль.

Він висловив жаль у зв'язку з тим, що багатьох нардепів не було на засіданні фракцій і вони не змогли ознайомитися зі змінами.

"Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Упевнений, за тиждень ми приймемо поліпшену версію документа", – сказав прем'єр.

Денис Шмигаль

Як писав OBOZREVATEL, 30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

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