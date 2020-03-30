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31 березня • оновлено в 01:21
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97 млрд на боротьбу з COVID-19: Шмигаль виступив із заявою про "провалений" бюджет

1.8т
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Верховну Раду наступного разу ухвалити проєкт бюджету, який Кабмін спеціально перекроїв через коронавірус COVID-19.

На сторінці в Facebook він заявив, що уряд "працював спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі".

"Це бюджет надзвичайної ситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться – всі видатки розвитку повернемо", – написав Шмигаль.

Він висловив жаль у зв'язку з тим, що багатьох нардепів не було на засіданні фракцій і вони не змогли ознайомитися зі змінами.

"Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Упевнений, за тиждень ми приймемо поліпшену версію документа", – сказав прем'єр.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Як писав OBOZREVATEL, 30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Держбюджет-2020 Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Ну звісно зберегли - "священі корови" типу ДУС, генпрокуратура, мусарня не втратили ні копійки
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