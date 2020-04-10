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10 квітня • оновлено в 18:11
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Аналітики McKinsey спрогнозували падіння економіки Росії

8.6т
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Російська економіка через пандемію коронавірусу зменшиться на 3,8% у 2020 році в кращому випадку, в гіршому – на 10,2%.

Така інформація випливає з огляду міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Company "Вплив COVID-19 на російську економіку", передає РБК.

У базовому сценарії, позначеному як "стримування вірусу", економіка РФ після провалу повернеться на докризовий рівень (кінця 2019 року) в середині 2021 року.

У негативному сценарії ( "відкладене відновлення") повернення на докризовий рівень затягнеться на два роки довше – до середини 2023 року.

Падіння цін на нафту в прогнозі враховувалося, але не в повному обсязі, сказав представник McKinsey.

ВВП в постійних цінах впаде у 2020 році до 87,1 трлн руб. в першому сценарії McKinsey і до 81,3 трлн у другому. У першому випадку він тоді опуститься до рівня 2014 року, а в другому – нижче рівня 2011 року, випливає з даних Росстата.

"Можливо, ми спостерігаємо найбільш різкий удар по світовій економіці за післявоєнну історію", – пишуть аналітики McKinsey.

Економіка Росії впаде

Економіка Росії впаде

utro.ru

Якщо Росія з допомогою введених карантинних обмежень зможе зупинити поширення інфекції до кінця другого кварталу, а відновлювальне зростання почнеться вже з липня, ВВП за підсумками року скоротиться на 3,8%, випливає з прогнозних оцінок.

У песимістичному сценарії поширення коронавірусу стримати не вийде, світова економіка опиниться в затяжній рецесії (за підсумками 2020 року світовий ВВП впаде на 5,7%). Російська економіка в такому випадку переживе падіння приблизно на 10% у 2020 році, при цьому пік кризи припаде на перший квартал 2021 року, коли ВВП впаде на 14%.

Найбільше падіння в обох сценаріях очікується в споживчому попиті і інвестиціях:

  • при базовому сценарії споживання у 2020 році скоротиться на 4,9 трлн руб. (в цінах 2016 року), а в песимістичному варіанті – на 10,5 трлн руб.;

  • інвестиції впадуть на 2,1 – 3,9 трлн руб. в залежності від сценарію.

Закриття частини виробництв, підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг призведе до зростання безробіття, яке буде носити короткостроковий характер при контролі за поширенням вірусу. Але він може привести до збереження безробіття на рівні вище 8% в середньостроковій перспективі при повторних спалахах епідемії і тривалих карантинних заходах, попереджають автори огляду McKinsey. Зростання безробіття спричинить за собою падіння реальних наявних доходів населення, що призведе до стиснення споживчого попиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст Владислав Іноземцев раніше заявляв, що Росія опинилася у вкрай складній ситуації, оскільки золотий вік нафти закінчено. Цін по 140 доларів за барель в найближче десятиліття не буде, нафта стає товаром для бідного світу.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Росія
Теги
економіка Новини Росії
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
В девяностому теж ніхто не очікував розпад совка. Всьо будє хорошо,лапті. Тільки не для вас
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2
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
На Украине хуже не будет, хуже некуда)))
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Если в России ВВП упадёт на 10%, то на Украине на все 20%.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Вартанов Жорик, цыплят по осени посчитают
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