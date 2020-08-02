АМПУ анонсувала закупівлю послуг із підняття танкеру DELFI, – Криклій

Адміністрація морських портів України анонсувала прозору закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру DELFI у найкоротші терміни.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook. За його словами, крах судна — це надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня.

"Усі три спроби підрядника, найнятого судновласником підняти танкер були безуспішними. Одна з причин – недостатня матеріально-технічна база. Тепер за підняття судна відповідальна Адміністрація морських портів України", – написав міністр.

ДП АМПУ оголосило конкурс із чіткими вимогами до підрядників. Учасники, зокрема, повинні мати: документи, які підтверджують виконання успішних операцій із підйому суден; процедури закупівлі власного або орендованого обладнання, необхідного для надання послуги; працівників відповідної кваліфікації.

Також учасники мають надати план виконання робіт. Заявки приймаються орієнтовно до 5 серпня — наголосив міністр. Криклій упевнений, що пляж “Дельфін” у найкоротші строки нарешті зможуть звільнити.