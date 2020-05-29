АМКУ встановив, що "Укрзалізниця" створила нерівні умови для клієнтів, ввівши маршрутні відправки

Антимонопольний комітет України рекомендував АТ "Укрзалізниця" створити рівні умови для всіх учасників ринку залізничних вантажоперевезень.

АМКУ виявив, що активне впровадження "УЗ" вантажоперевезень за графіком маршрутних поїздів дозволило скоротити терміни доставки для одних клієнтів, але негативно відбилося на перевезеннях для інших компаній. У зв'язку з цим Комітет рекомендує "Укрзалізниці" створити рівні умови для всіх учасників ринку залізничних вантажоперевезень.

Як пише ЦТС, про таке рішення АМКУ поінформував напередодні, 28 травня.

У Комітеті заявили, що було отримано звернення від Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" зі скаргою на введення АТ "Укрзалізниця" перевезень вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів, які мають перевагу в швидкості перевезень і терміах доставки вантажів. В ході розслідування було встановлено, що, запровадивши перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів, АТ "Укрзалізниця" створила нерівні умови перевезення для замовників послуг.

"Для окремих вантажовласників це дозволило скоротити терміни доставки вантажів, а для інших – при наявності дефіциту локомотивного парку АТ" Укрзалізниця "і відсутності переробної спроможності залізниць – впливало на своєчасність доставки вантажів і, як наслідок, могло призвести до ущемлення інтересів цих вантажовласників", – інформують в Антимонопольному комітеті.

"Збільшення навантаження і нерівномірність прийому вантажу одержувачами і відсутність ритмічної обробки підходу поїздів до портів привели до збільшення кількості покинутих потягів на підході (середній показник листопада 2019 року по АТ "Укрзалізниця" склав 252 потяги, з них 125 – по філії "Одеська залізниця"). Фактично, частина вагонів стала "складами на колесах". Насичення завантаженого потоку поїздів у напрямку портів Чорного моря досягло критичної межі, за окремими вагонів затримка складала понад 30 днів", – додали в АМКУ.

Такі дії АТ "УЗ", як відзначили в АМКУ, можуть містити ознаки порушення у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Тому, з метою запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет 28 травня дав "Укрзалізниці" обов'язкові для розгляду рекомендації. Не вчиняти дій, які полягають у створенні нерівних умов надання послуг із перевезення вантажів при введенні перевезень вантажів на особливих умовах – за розкладом руху маршрутних поїздів, які можуть призвести до ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання. А також вжити заходів, спрямованих на забезпечення рівних умов надання послуг із перевезення вантажів залізничним транспортом та дотримання балансу інтересів учасників ринку перевезення вантажів залізничним транспортом.

Нагадаємо, що ще рік тому, під час підбиття підсумків проекту "Наш вагон", реалізованого ЦТС спільно з компаніями "Лемтранс", "Левада Карго", "Вертикаль" і "Квадро Центр", його учасники відзначали, що УЗ, користуючись монопольним правом, експлуатує рухомий склад на напрямках із підвищеною швидкістю руху, віддаючи пріоритет вагонам, які здаються в оренду на ProZorro, і власнии вагонам, і лише після них – приватникам. При цьому констатувалося збільшення терміну обороту вагонів при вагонних відправленнях.