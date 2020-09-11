АМКУ виграв суд проти 'Тедіса' про рекордний в історії України штраф

Антимонопольний комітет виграв судовий позов проти тютюнового дистриб'ютора "Тедіс". Так, компанія сплатить ще 131 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем на ринку сигарет. Загалом сума штрафу становить 431 млн грн.

Як повідомила пресслужба АМКУ, Північний апеляційний госпсуд ухвалив рішення, яким відмовив компанії "Лідертано Холдінгс" у задоволенні позову про визнання недійсним рішення АМКУ від грудня 2016 року про накладення штрафу.

"Протягом 2017-2018 років "Тедіс" оскаржив рішення комітету, проте програв у всіх трьох інстанціях. Після цього позов з вимогою скасувати штраф подала компанія "Лідертано Холдінгс", яка формально є одним із засновників "Тедіс Україна". Під час сьогоднішнього засідання (10 вересня. – Ред.) Північний апеляційний госпсуд закрив провадження у цій справі", – кажуть в АМКУ.

"Тедіс" уже сплатив частину штрафу в розмірі 300 млн грн. Після вчорашнього рішення суду до держбюджету має надійти ще 131 млн грн.

Компанія "Тедіс" також надала OBOZREVATEL свій коментар щодо ситуації.

"Ми вважаємо звинувачення АМКУ безпідставними, а рішення суду необґрунтованим. Щоб уникнути нарахування пені , компанією було ухвалено рішення сплатити залишок штрафу в розмірі 131 млн грн. При цьому, ми продовжуватимемо відстоювати свою позицію в судовому порядку", – зазначили в прес-службі компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Північний апеляційний господарський суд Києва 29 липня, розглянувши скаргу тютюнового посередника-монополіста – компанії "Тедіс", залишив чинним попереднє рішення суду про арешт рахунків компанії.

У серпні стало відомо, що Вищий господарський суд Києва відмовив "Тедісу", "Брітіш амерікен Тобакко" і "Імперіал Тобакко" в позовах про визнання штрафу АМКУ безпідставним.

Раніше ми докладно писали про те, чому справа "Тедіса" стала такою важливою для України.

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