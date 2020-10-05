АМКУ повинен ввести контроль над рекламою продуктів, – Ганган

Для того, щоб зменшити кількість неякісних товарів, Антимонопольний Комітет повинен контролювати сумлінність реклами в момент виходу продукту.

Таку думку в блозі для OBOZREVATEL висловив адвокат В'ячеслав Ганган. За його словами, виробники часто лукавлять, вказуючи інгредієнти, яких в складі немає, і навпаки – не вказуюють ті, які є.

Ганган зазначив, що, наприклад, щоб продати товар, виробники можуть написати на етикетці "продукт № 1", "Провідні експерти рекомендують", однак ніхто цих експертів в очі ніколи не бачив, ніхто не знає, у якій категорії "продукт №1 "дійсно перший.

"Це все прояви недобросовісної конкуренції, тому що подібні рекламні хитрощі дозволяють підвищити ціну продукту. Неприємно, але, здавалося б, не дуже страшно. Поки не виявляється, що напис "Не викликає алергічних реакцій" на упаковці дитячого засобу, таке ж рекламне лукавство. В даному випадку гіпоалергенні властивості продукту – це його конкурентна перевага, оскільки батьки, обираючи для своєї дитини максимально підходящий і доступний за ціною продукт, орієнтуються на цей напис. Якщо він не відповідає дійсності, продукт може завдати дитині шкоди", – зазначив експерт.

На його думку, безконтрольне виробництво і реклама продуктів призводить до проблем і необхідне ефективне рішення.

"Мені таким рішенням бачиться контроль реклами в момент її виходу. Повинен бути стандарт відповідності того, що написано на етикетці продукту, його вмісту. Якщо на засобі написано "Не викликає алергічних реакцій", повинна бути проведена відповідна експертиза Міністерства охорони здоров'я", – написав Ганган.

Адвокат додав, що механізм повинен бути жорстким: за випуск продукції, склад якої не відповідає зазначеному на етикетці (тобто, за випуск продукції з недобросовісною рекламою), штрафи повинні накладатися автоматично. У той момент, коли підприємець випускає свою продукцію, він вже повинен пройти певну процедуру узгодження. Він підписується, що даний склад, який надається на перевірку, є оригінальним. У разі поширення іншого складу, який не буде відповідати заявленим, на нього автоматично накладається штраф.

"Так, це додаткова бюрократична процедура, але вона дозволить уникнути безлічі перевірок надалі. Крім того, є питання відповідальності продавця. Думаю, варто ввести додаткові санкції відносно рітейлерів, які продають товар з недобросовісною рекламою. Вони теж повинні нести за це відповідальність. Таким чином, ми будемо контролювати і стадію випуску товару, і стадію його продажу, а не займатися вже потім боротьбою з наслідками", – підсумував Ганган.