АМКУ надав черговий доказ правової та економічної обґрунтованості "Роттердам+", – економіст

Рішення Антимонопольного комітету закрити справу "Роттердам+" стало черговим доказом правової та економічної обґрунтованості цієї формули.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі у виданні "Ліга".

"Ретельна експертиза АМКУ не підтвердила гіпотезу НАБУ щодо того, що дії НКРЕКП призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або їх групам пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", – пише Кушнірук.

Економіст наголосив, що АМКУ має повний набір інструментів якісної експертизи, кваліфікованих фахівців і досвід у з’ясовуванні питань щодо відповідності закону та впливу на конкуренцію тих або інших нормативних актів.

"Отже, до рішень Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо відсутності складу злочину у так званій справі "Роттердам+" додана фахова експертиза, що підтверджує правильність рішень САП та ВАКС", – додав Кушнірук.

Нагадаємо, що 18 грудня АМКУ закрив справу "Роттердам+". Комітет постановив, що формула не завдала жодних збитків і не могла давати одним учасникам ринку преференцій над іншими.

Формула "Роттердам+", за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016-го по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність із запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017-го по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердили Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

Рішення суду про законність закриття справи набрало чинності з 17 листопада 2020 року.