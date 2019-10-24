АМКУ дозволив Азербайджану купити одного з найбільших мобільних операторів України

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському оператору мобільного зв'язку Bakcell купити "Vodafone Україна".

Зокрема, АМКУ дозволив "Bakcell" придбати акції нідерландської компанії Preludium BV, через яку група МТС володіє другим за величиною українським оператором мобільного зв'язку, свідчить інформація відомства на Facebook.

"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" на опосередковане придбання акцій компанії Preludium BV, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", – зазначила пресслужба.

"Це дозволить азербайджанській компанії придбати опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", – резюмували представники відомства.

Bakcell – заснований в 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює в стандартах GSM, UMTS і LTE.

Зараз "Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium BV і є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору мобільного зв'язку Bakcell купити "Vodafone Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня азербайджанський телеком-оператор Bakcell висловив бажання викупити другого за величиною оператора мобільного зв'язку в Україні "Vodafone".

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