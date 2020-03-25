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25 березня • оновлено в 13:00
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Американський ринок пережив рекордне зростання, оновивши 90-річний максимум

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Індекси США зросли в очікуванні пакету допомоги для економіки на $2 трлн услід за ринком нафти й азіатськими акціями: індекс Dow Jones підскочив більш ніж на 2 тисячі пунктів, оновивши майже 90 річний максимум.

За підсумками торгів на Волл-стріт 24 березня, індекси США показали значне зростання у зв'язку з анонсованою владою програмою допомоги економіці, яка страждає від коронавірусу.

Індекс Dow Jones до закриття торгів у вівторок, 24 березня, підскочив на 2112,98 пункту (11,37%) і склав 20704,91 пункту. Це рекордний підйом з 1933 року.

Станом на середу, 25 березня, індекс Dow Jones торгується на рівні 20704,91, піднявшись на 11,37%.

Американський ринок на злеті: Dow Jones показав рекордне зростання за 90 років

S&P 500 відійшов від мінімуму 2016 року та продемонстрував максимальне одноденне зростання з жовтня 2008 року – він піднявся на 209,93 пункту (9,38%) – до 2447,33 пункту. На торгах 25 березня індекс показує зниження на 1,3%.

Nasdaq Composite набрав 557,18 пункту (8,12%) і склав 7417,86 пункту.

"Акції США реагують на можливість ухвалення величезного пакету податково-бюджетних стимулів", – сказав експерт Franklin Templeton Стівен Довер у коментарі агентству Bloomberg.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • До цього біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які трапилися після невдалої угоди Організації країн – експортерів нафти.

  • Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Міжнародні компанії за добу втратили на акціях $4,7 трлн через обвал ключових індексів на фондових біржах на тлі поширення епідемії коронавірусу.

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Тема
Фондовий ринок
Місце
США
Тег
ринок
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Учитывая что в середине февраля DJ был на уровне 29000 пунктов слова насчет 90 летнего максимума как то вызывают сомнения)
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Гоша Злой
Гоша Злой
а че там у соседей скрепных со взлетом рынка?)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Гоша Злой, У тебя проблемы с причинно-следственным восприятием? Если ты не в курсе то на обозе 90% всех новостей про Россию и Путина) Вот именно поэтому я и заглядываю на этот сайт как на сайт анекдотов хотя конечно на убогими смеяться нехорошо)
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Cтефанова, раиссия интересует только в контексте вашего интереса к нам) вы же пасетесь зачем-то на наших ветках... но должен признать - холодильник потихоньку побеждает киселева даже у моих родственничков в Сочи)
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