Американські гірки на ринку нафти: ціна на Brent і WTI різко підскочила

Ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI зросли в ході торгів в середу, 29 квітня, на 4,1% і 14% відповідно.
Про це свідчать дані торгів. Варто відзначити, що зростання цін викликане розпродажем нафти найбільшими фондами.
Таким чином інвестори намагаються оцінити, коли ринок може пройти нижню точку і почати відновлюватися після пом'якшення карантинних заходів в США і Європі.
Ціна на нафту:
WTI з поставкою в червні підскочила майже на 14% ($1,70) – до $14,04 за барель.
Brent з поставкою в червні виросла на 4,1% ($0,84) – до $21,30 за барель.
Відзначається, що ціни на WTI у вівторок, 28 квітня, падали майже на 20% і піднімалися на 6% під час сесії.
Ціни на нафту ростуть
На відміну від ф'ючерсів на WTI, які прив'язані тільки до поставок в Кушинг, штат Оклахома, північноморська нафта Brent може відвантажуватися по морю і має багато різних точок зберігання, тому ціни на ці ф'ючерси знаходяться під меншим тиском. За оцінками експертів UBS Group, які наводить агентство Bloomberg, ємності для зберігання в Кушингу можуть бути вичерпані вже у травні.
Агентство відзначає, що європейські ф'ючерси на акції ростуть, оскільки зростання в середу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні змусило акції там піднятися на 20% від недавніх мінімумів, щоб приєднатися до світових аналогів.
Нафта піднялася після втрати понад чверті своєї вартості за останні два дні з волатильністю, ймовірно, що триває на тлі побоювань, що ціни можуть знову впасти нижче нуля, оскільки інвестори і великий фонд виходять з червневого контракту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Екстремальні коливання ринку тривають вже більше тижня, після того як в минулий понеділок ціни на найближчий, травневий контракт на WTI вперше в історії падали до мінус $40 за барель.
Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.
У Кремлі вважають, що обвал цін на нафту до негативних значень, який вперше в історії трапився 20 квітня, – спекуляції, які не відображають реальної вартості сировини.
Тим часом, в США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів.
За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища.
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