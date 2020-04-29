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29 квітня • оновлено в 10:00
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Американські гірки на ринку нафти: ціна на Brent і WTI різко підскочила

4.1т
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Ціни на нафту еталонних марок Brent і WTI зросли в ході торгів в середу, 29 квітня, на 4,1% і 14% відповідно.

Про це свідчать дані торгів. Варто відзначити, що зростання цін викликане розпродажем нафти найбільшими фондами.

Таким чином інвестори намагаються оцінити, коли ринок може пройти нижню точку і почати відновлюватися після пом'якшення карантинних заходів в США і Європі.

Ціна на нафту:

  • WTI з поставкою в червні підскочила майже на 14% ($1,70) – до $14,04 за барель.

  • Brent з поставкою в червні виросла на 4,1% ($0,84) – до $21,30 за барель.

Відзначається, що ціни на WTI у вівторок, 28 квітня, падали майже на 20% і піднімалися на 6% під час сесії.

Ціни на нафту ростуть

Ціни на нафту ростуть

На відміну від ф'ючерсів на WTI, які прив'язані тільки до поставок в Кушинг, штат Оклахома, північноморська нафта Brent може відвантажуватися по морю і має багато різних точок зберігання, тому ціни на ці ф'ючерси знаходяться під меншим тиском. За оцінками експертів UBS Group, які наводить агентство Bloomberg, ємності для зберігання в Кушингу можуть бути вичерпані вже у травні.

Агентство відзначає, що європейські ф'ючерси на акції ростуть, оскільки зростання в середу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні змусило акції там піднятися на 20% від недавніх мінімумів, щоб приєднатися до світових аналогів.

Нафта піднялася після втрати понад чверті своєї вартості за останні два дні з волатильністю, ймовірно, що триває на тлі побоювань, що ціни можуть знову впасти нижче нуля, оскільки інвестори і великий фонд виходять з червневого контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта Brent WTI
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Это што за visloУХ пишет об уралс? Напиши visloУХ сколько стоит бензин на всемирной бензоколонке.
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Это што за visloУХ пишет об уралс? Напиши visloУХ, сколько стоит бензин на всемирной бензоколонке.
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Для visL0yxoв не пишут зрадных новин, что российская Urals стоит дороже эталонной Brent. Ведь из каждого утюга пророчат скорый крах)
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