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13 листопада • оновлено в 13:35
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Брати гроші у Росії: Коломойський публічно закликав відмовитися від допомоги МВФ

1.1т
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Мільярдер Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від допомоги Міжнародного валютного фонду.

Він запропонував замінити допомогу МВФ кредитами від Російської Федерації, повідомляє New Your Times.

"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони з радістю нам їх дадуть", – повідомив Коломойський.

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При цьому таку заяву мільярдер зробив напередодні візиту місії МВФ в Україну.

"Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви, – Америка, – змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це", – резюмував Коломойський.

Мільярдер Ігор Коломойський заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією

Мільярдер Ігор Коломойський заявив, що Україні варто відвернутися від Заходу і налагодити відносини з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ – досить часте явище. За останні 60 років (із 1959-го), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", – зазначив він.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Дадим, а чё? 97-мь $ млрд. Как только всех нацыков в стойло поставите.
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