"Амбітна мета": в Україні пообіцяли завершити ремонт важливої дороги до кінця року

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомир Новак заявив, що розраховує на завершення ремонту дороги між Запоріжжям і Маріуполем до кінця поточного року.

Роботи на об'єкті ведуться під постійним контролем з боку держагентства, повідомив Новак під час виїзної конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас дуже амбітна мета – повністю завершити коридор Запоріжжя-Маріуполь ще в цьому році. Виділено масштабне фінансування для завершення цих робіт, тому що цей коридор дуже важливий для всієї країни", – зазначив в.о. голови "Укравтодору".

За його словами, це "дорога життя" для Запорізької та Донецької областей, а також для Маріуполя.

"Тому хочемо працювати так швидко, щоб у поточному році завершити будівництво", – резюмував Новак.

Роботи на об'єкті ведуться під постійним контролем з боку держагентства

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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