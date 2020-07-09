Amazon заплатить штраф за торгівлю з Кримом

Американський інтернет-рітейлер Amazon заплатить 134,5 тис. доларів (3,62 млн грн) штрафу за порушення санкцій США, зокрема щодо анексованого Криму.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США (OFAC).

Відзначається, що у 2011-2018 роках Amazon надавав товари і послуги жителям регіонів, щодо яких діють санкції США. Йдеться про Крим, Іран та Сирію. Також Amazon обслуговував клієнтів, які особисто фігурували в санкційних списках або працювали на дипмісії країн з таких списків.

Amazon оштрафували Мінфін США

Причиною порушень стала некоректна робота автоматизованої системи з перевірки, чи знаходиться той чи інший клієнт Amazon під санкціями. Всього інтернет-рітейлер провів кілька сотень транзакцій, що порушують санкційні програми, на загальну суму близько 269 тисяч доларів (7,2 млн грн).

Amazon загрожував штраф більш ніж в мільйон доларів, але його суму знизили: OFAC порахував порушення не дуже значними і взяв до уваги те, що компанія повідомила про них добровільно.

Amazon оштрафували Мінфін США

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році влада США заборонила будь-які економічні зв'язки з Кримом. Під забороною опинився зокрема експорт американських товарів, технологій і послуг на півострів.

США озвучили вимоги Росії для зняття санкцій – повернути контроль над Кримом Україні і закінчити війну на Донбасі.