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"Альтернативи немає": Яценюк дав Зеленському поради щодо дефолту

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Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відреагував на суперечки про оголошення дефолту України, запропоноване олігархом Ігорем Коломойським.

Своєю позицією поділився він у Facebook, давши поради з цього приводу президенту Володимиру Зеленському.

Так, Яценюк згадав часи, коли обіймав посаду голови уряду. У 2014 році в парламенті він заявив: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".

"Україна була на межі дефолту в 2014 році. У державній скарбниці було 108 тисяч гривень і 73 млрд доларів боргів, які не я брав. Коли пішов із посади, то залишив у казні 900 млрд гривень і зменшив борги на 7 млрд доларів до 67 млрд", – пояснив Яценюк.

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Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

izvestia.kiev.ua

"Я не пішов на дефолт, тому що це – банкрутство України і кожного громадянина. Дефолт - це не просто відмовитися від зобов'язань української держави. Дефолт – це зростання курсу гривні, яке не має меж. Дефолт – це інфляція більше 10000%, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття. Дефолт – це клінічна смерть економіки", – наголосив Яценюк.

Він порадив Зеленському сформувати свою економічну програму і програму з Міжнародним валютним фондом.

"Для мене іншої альтернативи, ніж програма з Міжнародним валютним фондом, немає. Якщо у президента Зеленського є альтернатива – нехай її покаже", – написав Яценюк.

"Нова програма може з'явитися тільки після неконституційних дострокових виборів і формування нового Кабінету міністрів України. А це – в кращому випадку – в кінці 2019 року. Дайте відповідь, як жити наступні п'ять років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що можливий дефолт призведе до серйозних наслідків, від яких постраждає в першу чергу населення України.

Економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

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Crimea Yalta
Crimea Yalta
дефолт буде з вашими корупційними схемами після аудиту.... закони вже такі, що і офшори не допоможуть, тож 👉👌
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Решетников Александр
Решетников Александр
Протеже Юща кролик Сеня срубил с Украины свой миллиард и свалил в Штаты. Обьяви он дефолт, арбуз бы отняли. У него были четкие мотивы, но к тому что он здесь лепит отношения не имеют.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да от таких советчиков,нужно открещиваться и плеваться.
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