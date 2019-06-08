ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

Алкоголь різко подорожчає: українців попередили про ризики

272Читати матеріал російською

В Україні підвищення мінімальних цін на алкогольні напої може призвести до збільшення тіньового ринку.

"Зараз ефектом від підвищення стане зростання тіньового ринку", – заявив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі "Сегодня".

За його словами, рішення про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь Міністерство економічного розвитку і торгівлі приймає щороку, мотивуючи інфляцією і боротьбою з контрафактом і з тіньовим ринком.

Новини
На українців чекає різке подорожчання алкоголю і сигарет: нові ціни

"Я можу з цим погодитися з деякими винятками. Наприклад, акциз на сухі вина фактично нульовий. Якщо ми говоримо про боротьбу з тіньовим ринком, а на сухе вино тіньового ринку немає, тоді питання – чому ж ми піднімаємо? І тому стає ясно, що це не боротьба з тіньовим ринком, а наповнення бюджету", – повідомив Дорошенко.

Експерт зазначив, якщо є необхідність зробити цінову "поправку" на відсоток інфляції, то зростання повинно бути нижче 10%.

Підвищення цін може привести до збільшення тіньового ринку

Підвищення цін може привести до збільшення тіньового ринку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити ціни:

  • на горілку і лікеро-горілчані вироби — на 10,7%;

  • коньяк (бренді) — на 9,1-9,5%;

  • вина — на 7,4-10,2%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Тег
алкоголь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel