Алкоголь різко подорожчає: українців попередили про ризики

В Україні підвищення мінімальних цін на алкогольні напої може призвести до збільшення тіньового ринку.

"Зараз ефектом від підвищення стане зростання тіньового ринку", – заявив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі "Сегодня".

За його словами, рішення про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь Міністерство економічного розвитку і торгівлі приймає щороку, мотивуючи інфляцією і боротьбою з контрафактом і з тіньовим ринком.

"Я можу з цим погодитися з деякими винятками. Наприклад, акциз на сухі вина фактично нульовий. Якщо ми говоримо про боротьбу з тіньовим ринком, а на сухе вино тіньового ринку немає, тоді питання – чому ж ми піднімаємо? І тому стає ясно, що це не боротьба з тіньовим ринком, а наповнення бюджету", – повідомив Дорошенко.

Експерт зазначив, якщо є необхідність зробити цінову "поправку" на відсоток інфляції, то зростання повинно бути нижче 10%.

Підвищення цін може привести до збільшення тіньового ринку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити ціни:

на горілку і лікеро-горілчані вироби — на 10,7%;

коньяк (бренді) — на 9,1-9,5%;

вина — на 7,4-10,2%.

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