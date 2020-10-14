Розмір аліментів в Україні збільшили: скільки доведеться платити

В Україні у 2021 році в бюджеті передбачили новий прожитковий мінімум, до якого прив'язаний розмір аліментів на дитину.

Як йдеться у статті "24 каналу", уже з 1 грудня 2020 року аліменти виростуть. Відзначається, що гарантований розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Розмір аліментів у 2021 році

На дітей до 6 років із 1 грудня потрібно платити 961 гривню на місяць, на старших дітей – 1198 гривень.

На графіку гарантовані суми позначені синім кольором. Їхнє збільшення передбачили ще з 1 липня 2021 року та 1 грудня того ж року. Однак гарантовані суми призначаються тільки тим батькам, у кого низький дохід. Якщо дохід достатній, то суд може зобов'язати одного з батьків сплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, рівну одному прожитковому мінімуму.

Гарантовані і рекомендовані суми аліментів 24 Канал

З 1 грудня це 1921 грн для дітей віком до 6 років і 2395 грн для дітей від 6 до 18 років.

Якщо дитина після 18 років продовжує навчання, то батько або мати, які не проживають з дитиною, повинні продовжувати платити аліменти, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років. З 1 грудня гарантований розмір аліментів на повнолітніх дітей, які навчаються, складе 1095 гривень.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів для дитини.

2021 року передбачено максимальну суму аліментів на дитину до 6 років:

з 1 грудня 2020 року – 19 210 гривень;

з 1 липня 2021 року – 20 130 гривень;

з 1 грудня 2021 року – 21 000 гривень.

Максимальна сума аліментів на дитину від 6 років до 18 років 2020 року:

з 1 грудня 2020 року – 23 950 гривень;

з 1 липня 2021 року – 25 100 гривень;

з 1 грудня 2021 року – 26 180 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 25 вересня набув чинності закон про щорічну індексацію аліментів. Він передбачає, що визначену судом суму виплат будуть перераховувати.