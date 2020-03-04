AliExpress звернувся до клієнтів через коронавірус і скандал із посилками

Китайський торговий онлайн-майданчик AliExpress повідомив, що коронавірус не поширюється через посилки.

Відповідну інформацію підтверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Також представники AliExpress попередили клієнтів про можливі затримки посилок через епідемію.

Зокрема, в разі деяких відправлень і логістичних процесів обробка замовлень тепер вимагає більше часу, ніж зазвичай.

При цьому користувачі AliExpress по всьому світу пишуть у коментарях, що мають труднощі з доставкою посилок з початку 2020 року.

Missing your AliExpress package We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders. Thanks for your patience and rest assured, we will get your parcel to you as soon as possible! 📦 AliExpress team ❤️ Опубліковано AliExpress Понеділок, 2 березня 2020 р

Китайський торговий онлайн-майданчик AliExpress повідомив, що коронавірус не поширюється через посилки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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