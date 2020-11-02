Альфа-Банк Україна продовжив дію пропозиції по розстрочці під 0%

Альфа-Банк Україна продовжив до 31 грудня 2020 року дію акційної пропозиції по розстрочці з нульовою щомісячною комісією.

За умовами акції, власники кредитних карток Альфа-Банку, які скористаються програмою "Миттєва розстрочка" і переведуть покупку в оплату частинами на 3 або 6 місяців, отримують 0% щомісячної комісії.

Для цього клієнту достатньо здійснити оплату на суму від 500 грн, після чого він отримає SMS з номера 3530 з кодом і пропозицією перевести покупку в розстрочку. Просто відправляєте безкоштовне SMS з кодом у відповідь, щоб заявка на розстрочку була прийнята в роботу. Активація буде підтверджена також за допомогою повідомлення.

Оплата покупки відбувається рівними частинами, а річна ставка на весь період складе всього 0,01%.

Розстрочка доступна власникам кредитних карток – "RED", "RED Cash", "Travel", "Альфа-Connect", "ЕКО-Максимум", "Фокс Клуб", "Вигода".

Стежити за статусом своїх розстрочок можна через мобільний банк Alfa-Mobile Ukraine, розділ "Мої розстрочки".

Оформити кредитну карту Альфа-Банку можна віддалено. Документи на підпис і картку вам привезе мобільний банкір.