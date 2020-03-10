Альфа-Банк Україна підключився до системи BankID від НБУ

10 березня Альфа-Банк Україна підключився до системи BankID Національного банку України, що дозволить клієнтам банку користуватися спрощеною системою ідентифікації на порталах державних послуг і сервісів, серед яких Єдиний портал адміністративних послуг та додаток "Дія".

BankID відкриває доступ до послуг понад 40 державних і громадських установ, в числі яких: Єдиний державний портал адміністративних послуг, Міграційна служба, Центри надання адмінпослуг, онлайн-сервіс державних послуг "Дія", Єдина система місцевих петицій і ін.

Щоб скористатися BankID, клієнтам Альфа-Банку необхідно:

обрати "Увійти через BankID" у полі ідентифікації на сайті організації або сервісу;

у наступному вікні обрати Альфа-Банк Україна;

увести свій логін і пароль від онлайн-банку (єдині для інтернет-банкінгу My Alfa-Bank та мобільного банку Alfa-Mobile Ukraine).

Підчас авторизації за допомогою BankID, клієнт дає згоду на передачу персональної інформації, яку раніше надав банку, установі, на порталі якої проходить реєстрацію, а саме: ПІБ, дата народження, серія і номер паспорта, ідентифікаційний номер, адреса за місцем реєстрації, номер телефону, адреса електронної пошти.

BankID – простий і надійний спосіб верифікації для доступу до послуг держустанов, який дозволяє заощадити час, уникнути реєстрації на кожному окремому порталі та необхідності відвідувати держслужби з пакетом документів.

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