Акції Tesla рекордно знецінилися: Маск випав з п'ятірки найбагатших людей світу

Валентина Гембарська Економіка 09:52, 9.09.2020

Акції компанії Tesla обвалилися на 21%, що опустило гендиректора компанії Ілона Маска на 8 місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Як сказано на сайті Forbes, він втратив $16,5 млрд.

Bloomberg пояснює, що під час торгів 8 вересня акції Tesla обвалилися майже на 21% до $330,21.

Цьому передувало те, що компанія не потрапила в список S&P500, в який додали 505 обраних публічних компаній, що мають найбільшу капіталізацію і торгують на фондових біржах США.

Через падіння вартості акцій, на даний момент статок Маска становить $71,4 млрд. Тепер колишній лідер списку найбагатших людей світу опинився на восьмому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні вартість акцій Tesla впала в чотири з половиною рази – з $2213 до $498 за штуку.

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