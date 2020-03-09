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9 березня • оновлено в 13:16
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Акції "Газпрому" обвалилися через зрив Росією угоди щодо нафти

10.3т
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Акції російських компаній у понеділок, 9 березня, на біржі в Лондоні впали після початку торгів.

У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%, свідчать дані біржі London Stock Exchange.

Зокрема, розписки "Газпрому" в піку обвалилися майже на 25%, "Роснафти" – на 20%, а "Новатека" – на 33%.

Одночасно з цим акції "Лукойлу" впали на 17%, а "Газпром нафти" – на 15%

Причина – падіння цін на нафту на 30% через зрив Росією угоди з Організацією країн – експортерів нафти.

Розписки "Газпрому" обвалилися майже на 25%

Розписки "Газпрому" обвалилися майже на 25%

Після обвалу цін на нафту впав і курс рубля. Так, долар виріс до 73,95 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Тег
Газпром
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
пУтин верещал, что кругом одни враги - вот и накаркал ;)
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ну если так, то первыми рухнули национальные индексы на биржах в США, но здесь это не упоминают?
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к сармат
к сармат
В Верхней Вольте под названием Рассия паника
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