Акції Apple упали до рекордних показників: що відбувається

У четвер, 3 січня, на біржі NASDAQ акції американської корпорації Apple опустилися на 8,24% і торгувалися на позначці 144,9 долара.

Вартість цінних паперів почала падати в середу, 2 січня. Згідно з даними торгів, капіталізація компанії опустилася до 687,6 мільярда доларів.

Причиною обвалу став опублікований главою компанії Тімом Куком лист до інвесторів, в якому він повідомив, що в Apple переглянули прогноз стосовно виручки за перший квартал 2019 року.

Компанія очікувала, що виручка складе від 89 до 93 мільярдів доларів, проте тепер прогнози знизилися до 84 мільярдів. Це сталося через раптове уповільнення продажів iPhone на ринках, які розвиваються і, особливо, Китаї.

Тім Кук iXBT.com

Кук наголосив, що менеджмент корпорації не був готовий до наскільки істотного уповільнення темпів економічного зростання, яке стало результатом торгових воєн між Китаєм і США.

bbc

У свою чергу аналітики, як передає ВВС, впевнені, що причина провалу Apple у Китаї полягає не в торгових війнах між державами, а в тому, що компанію витісняють із ринку місцеві Oppo, Huawei і Xiaomi.

Також вони відзначають роль "нападок" Трампа на Пекін, у зв'язку з чим у китайців "загострився споживчий патріотизм", чому особливо сприяє і різниця в цінах продукції Apple і місцевих виробників.

bbc

Як писав OBOZREVATEL, доходи компанії Apple, яка давно не може подолати позначку в 60% планового прибутку, не підвищилися навіть після виходу нових моделей iPhone. Головною причиною цього стали високі ціни на новинки.

Згідно з графіком продажів iPhone за останні 10 років, компанія Apple ніяк не може наростити прибуток від продажу смартфонів.

Американські біржові індекси пішли вниз через загальний обвал акцій найбільших технологічних компаній, чия капіталізація падає разом із попитом на високотехнологічну продукцію. Є побоювання, що такі процеси загрожують новою всеосяжною економічною кризою.