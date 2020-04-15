Акції Amazon подорожчали до історичного максимуму

Котирування акцій інтернет-рітейлера Amazon завершили торги у вівторок, 14 квітня, на максимальній історичній позначці: вони виросли на 5,3% - до $2283,32.

Попередній рекорд у $2170,22 був встановлений 19 лютого. Виходячи з поточних котирувань, капіталізація компанії в цілому становить майже $ 1,14 трлн, передає Інтерфакс.

Amazon є одним з найбільших в світі онлайн-ритейлерів, а також надає "хмарні" послуги. Папери компанії виглядають "безпечною гаванню" для інвесторів у нинішній ситуації, відзначають аналітики MarketWatch.

компанія Amazon

Тим часом, Amazon виграє у інших завдяки своїм основним бізнесам: роздрібна онлайн-торгівля різко зросла через закриття звичайних магазинів, а хмарні обчислення допомагають іншим компаніям справлятися зі зростаючим попитом на онлайн-покупки, зазначають експерти.

З початку поточного року папери Amazon подорожчали на 23,6%, при тому, що значення фондового індексу Standard&Poor's 500 опустилося на 14,5% за цей період на побоюваннях рецесії у економіці через обмежувальні заходи, що були вжиті на тлі поширення COVID-19.

Аналітики поліпшують прогнози виручки Amazon, хоча загальний тренд для більшості компаній – зниження. В середньому вони очікують, що компанія у першому кварталі отримає виручку в районі $72,5 млрд, а за підсумками всього 2020 року - $334,14 млрд. При цьому у кінці січня ці прогнози становили відповідно $72,2 млрд і $334,05 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL , засновнику компанії Amazon, мільярдерові Джефу Безос запропонували інвестувати кошти у розвиток найперспективніших "зелених" технологій.

Згідно з останнім рейтингом мільярдерів, який склав американський журнал Forbes, Безос зайняв перше місце в світі, його стан оцінюється у $113 млрд.