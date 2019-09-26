Україна зірвала переговори з МВФ? У Кабміні дали чітку відповідь

Кабінет міністрів повідомив, що переговори про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом ведуться і перебувають у активній стадії.

"Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу в Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з членами уряду за розкладом. Переговори між Україною і МВФ знаходяться у активній стадії", – заявила прес-служба уряду.

У Кабміні зазначили, що на сьогоднішній день залишається у силі 14-місячна програма stand-by.

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"Вона була розроблена як перехідна програма для сприяння макроекономічної стабільності України в період двох виборів: президентських і парламентських", – повідомили представники уряду.

У Кабміні також додали, що за час свого перебування в Києві місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років і побажала подальшої співпраці.

"Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій уряду, яка буде презентована Кабінетом міністрів 29 вересня 2019 року", – резюмували в уряді.

Переговори про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом знаходяться в активній стадії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Пізніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

При цьому економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 роки вдарить чергова криза.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

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