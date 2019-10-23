"Крим готовий на 100%": Аксьонов захотів пустити поїзди в Україну

Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів на 100% готовий до відновлення залізничного сполучення з материковою Україною.

"Крим готовий на 100%, у нас же колії не розібрані. Якщо буде воля нашого президента, а президент все, що на благо Криму, підтримає, то, звичайно, залізничне сполучення буде", – повідомив Аксьонов в інтерв'ю ТАСС.

"Ми за. Зараз м'яч на стороні України. У них на якомусь відрізку розібрані рейки, але я тільки зі слів, з преси знаю, я не був там. А у нас все в порядку", – додав він.

"Глава" окупованого Криму також додав, що півострів готується до запуску залізничного сполучення на Кримському мосту.

"На деяких ділянках оновлюється існуюча інфраструктура. Проведено заміну стрілочних переводів, забезпечено необхідний рівень безпеки руху та комфорту пасажирів, оновлено 90% обладнання засобів зв'язку. Залізниця отримала нові локомотиви далекого прямування", – резюмував Аксьонов.

Захоплений півострів на 100% готовий до відновлення залізничного сполучення з материковою Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На сайті офіційного інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з пропозицією пустити поїзди в окупований Крим.

Причому пропонується зробити це раніше, ніж перші поїзди пройдуть по Кримському мосту.

У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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