"Айтішників" хочуть змусити платити податки, як всі: що запропонували

В Україні запропонували IT-бізнесу перейти з відносин "компанія-ФОП" (тобто з цивільно-правових) на трудові відносини ( "компанія-співробітник"). Кілька законопроєктів з'явилося у Верховній Раді.

Про це пише "Судово юридична газета". Перший законопроєкт №3933 був внесений нардепами від "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, Сергієм Тарутою та іншими.

Другий, альтернативний 3933-1 – від "Слуги народу", зокрема, його автором став голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

В обох пропонують змінити умови роботи представників IT-бізнесу і внести заборону на оформлення "айтішників" як фізосіб-підприємців.

Тобто всі "айтішники", які були ФОПами, стануть працювати "на трудову книжку". Для цього змінюється навантаження на фонд оплати праці.

За словами екс-глави ДПС Сергія Верланова, на сьогодні таке навантаження становить 18% ПДФО, 1,5% військовий збір і 22% ЄСВ. Мінімальний ЄСВ становить приблизно 1000 гривень. Максимальний розмір ЄСВ становить приблизно 75 тис. гривень (15 "мінімалок"). Таким чином, податкове навантаження на зарплату до 75 тисяч гривень становить 41,5%.

За законопроєктом № 3933 пропонується зменшити ставки ПДФО до 5% і ЄСВ до 5%, а військовий збір взагалі не застосовувати. Однак скористатися цим режимом можна тільки тоді, коли зарплата становить більше 5 мінімальних зарплат.

Що стосується компаній, то законопроєкт №3933 пропонує для них знижену удвічі ставку податку на прибуток – не 18%, а 9%.

Альтернативний законопроєкт 3933-1 Гетманцева аналогічно пропонує ПДФО та ЄСВ – 5%, військовий збір не застосовується.

Відзначається, що в законопроєкті не вказано мінімум щодо ПДФО, який необхідно оподатковувати. Але він не говорить про це прямо, як минулий законопроєкт. У проекті змін до НК написано 1200 євро на місяць, а в профільному законі, який фактично буде регулювати IT-індустрію – 1500 євро.

Скільки податків доведеться платити

На даний момент податкове навантаження на зарплату IT-інженера, який знаходиться в трудових відносинах з юрособою, за умови зарплати в сумі 50 тисяч гривень, складе 20 750 гривень (18% ПДФО, 1,5% військовий збір і 22% ЄСВ).

У разі, якщо такий інженер працює як ФОП, то з 50 тис. гривень він заплатить близько 3500 гривень податків.

За законопроєктом 3933:

При зарплаті в 50 тис. грн, податок складе 12 тисяч гривень.

За законопроєктом 3933-1:

При зарплаті в 50 тис. грн, податок складе 5 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Мінцифра разом з парламентським комітетом з цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній. Фактично для них хочуть ввести п'яту групу єдиного податку.

Ідея Кабміну і депутатів ВР змінити систему податків для IT-сфери викликала шквал критики від співробітників індустрії. Вони побоюються, що новий податок з'їсть левову частку їхнього прибутку.