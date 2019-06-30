"Айтішники позаздрять": українцям назвали професії з європейськими зарплатами

У травні 2019 року одна з найвищих зарплат в Україні пропонувалася медичному працівникові.

"Найвища зарплата, яку ми бачили в травні, була у медичного працівника. Думаю, деякі представники IT-сфери позаздрили би. Це сума 9 тисяч євро (приблизно 268 тисяч гривень. – Ред.)", – повідомила в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

За словами експерта, збільшення держзамовлення на інженерні та природничо-математичні спеціальності – це якраз реакція на потреби українських роботодавців.

"Уже не перший рік поспіль ми спостерігаємо, що не вистачає агрономів, не вистачає робочих спеціальностей. У той час як юристів, бухгалтерів, філологів – досить багато. Конкуренція в цих сферах надзвичайно висока", – зазначила Дрожжина.

Зокрема, навела вона приклад, молодій людині після закінчення навчання за спеціальністю юриспруденція доводиться конкурувати за робоче місце з 7-8 іншими претендентами.

Для порівняння, в середньому на ринку праці України конкуренція становить 3-4 людини на одне робоче місце. А в сферах за держзамовленням вона ще нижча. За інформацією експерта, це приблизно 1-2 людини на робоче місце.

"Що стосується зарплат – все залежить від професійної сфери. В агрономії досить конкурентоспроможні українські зарплати, на рівні європейських. Це може бути і $1000, і $1500. Ті ж гроші, які пропонують за кордоном", – розповіла Дрожжина.

"Також роботодавці розуміють, що у нас кадровий дефіцит робочих спеціальностей. І вони готові переглядати зарплати і пропонувати такі, які будуть мотивувати молодь залишатися", – додала вона.

При цьому Дрожжина розвіяла міф про те, що "білі комірці" заробляють більше за робітників.

"Скажу чесно, що хороший інженер заробить більше, ніж посередній чи поганенький юрист", – наголосила експерт.

В Україні можуть добре платити не тільки айтішникам qz.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року в Україні в приватному секторі середні зарплати зросли до 440 доларів (11,6 тис. грн).

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!