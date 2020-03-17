Ахметов запропонував Зеленському, як боротися з економічною кризою

Мільярдер Рінат Ахметов запропонував створити в Україні "мозковий центр" для подолання економічних викликів.

Таку ідею він висловив на зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу в понеділок, 16 березня, скликаної, щоб вирішити, як долати наслідки епідемії коронавірусу. Про це "Лівому берегу" повідомили учасники заходу, а також у коментарі підтвердив сам Ахметов.

Ахметов запропонував створити "мозковий центр"

"Зараз багато говорять про рецесію глобальної економіки, і, найімовірніше, можлива нова світова фінансова криза. Для України це дуже серйозний виклик, необхідно ухвалювати швидкі та ефективні рішення. Тому що коли, образно кажучи, у них (у світі) кашель, у нас це запалення легень", – провів аналогію бізнесмен.

Для подолання подібних проблем, на його думку, необхідно оперативно створити "мозковий центр" – "потужний аналітичний центр, куди б увійшли найкращі голови України та світу".

"Думаю, великий бізнес готовий оплатити роботу такого центру", – додав Ахметов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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