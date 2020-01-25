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25 січня • оновлено в 06:52
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"Ахіллесова п'ята Росії": Криму спрогнозували великі проблеми з водою

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В анексованому Криму все гостріше відчувається нестача питної води. Це може стати важливим козирем України в протистоянні з Росією.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин. За його словами, проблема з водою – єдина, яка може примусити Кремль до переговорів по Криму.

Куніцин нагадав, що президент РФ Володимир Путін категорично відмовляється обговорювати статус анексованого півострова.

"Єдина проблема, з якою вони будуть змушені по Криму говорити завжди – це проблема водопостачання. Вони можуть будувати мости, можуть давати електроенергію, видобувати наш газ на шельфі Чорного моря. Але вони ніколи без дніпровської води і Північно-Кримського каналу не вирішать проблему водопостачання Криму", – підкреслив він.

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Ексглава кримського уряду розповів, що собою являє канал: "Там стометрове русло, це річка фактично. По ньому до середини листопада подаються в Крим мільярди кубометрів води. Причому вода з півночі на південь піднімається, самопливом не йде. Там 52 насосні станції на відстані понад 200 км до Керчі, піднімають воду, перекачують. Це надзвичайно складна іригаційна споруда. З листопада по березень канал зупинявся, робилися ремонтні та будівельні роботи, його одягали в бетонне русло".

За його словами, запасів питної води в Криму, щоб забезпечити 2,5 млн місцевих жителів, не існує.

"За рахунок того, що десятки тисяч свердловин наробили і витягли з водоносних горизонтів те, що залишалося, вони ці роки протрималися... Севастополь ще якось себе може забезпечити за рахунок Чорноріченського водосховища. В Ялті та Алушті гори, на Ай-Петрі сніг буває . Але цього року посушливий сезон, нема звідки брати воду, щоб перекидати в водосховища", – зазначив Куніцин.

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Він підкреслив, що Північно-Кримський канал сьогодні, по суті, зруйновано, тому що це іригаційна споруда 6 років не реконструюється і не підтримується.

"Незважаючи на побудовані мости, фізично неможливо подати стометрову річку через Керч-Єнікальський канал, де Азовське море з'єднується з Чорним. Уявляєте, які іригаційні споруди треба побудувати? І запасів води таких немає на Кубані. Є ще варіант – будівництво опріснювальних споруд морської води, як Сінгапур. Але це десятки мільярдів доларів, яких у Росії немає. Це дуже дороге задоволення", – пояснив колишній глава уряду АР Крим.

"Тому я переконаний, що єдине питання по Криму, по якому Росія буде говорити – це вода. А за воду в Криму вони можуть посунутися в багатьох питаннях, зокрема і по Донбасу. Вода в Крим – це ахіллесова п'ята для Росії. Їм її нема звідки взяти, крім як з Дніпра. Це серйозний козир для України – один з небагатьох", – уклав Куніцин.

"Ахіллесова п'ята Росії": Криму спрогнозували великі проблеми з водою

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Сергій Куніцин
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим Кримський канал Новини Криму
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Юг Руси
Юг Руси
"Это может стать важным козырем Украины в противостоянии с Россией." - какие "козыри"??? Расхерачат ваши шлюзы "Калибрами", а потом будете "козырять"! От жеш дбл бл )))
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Кор Павел
Кор Павел
Останется забить на сельское хозяйство на равнине
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Смотрел веб камеры: не валяются обезвоженные трупы по улицам крымских городов. Откуда вонючий вислоухий блохер может знать сколько у России денег есть или нет?
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