"Ахіллесова п'ята Росії": Криму спрогнозували великі проблеми з водою

В анексованому Криму все гостріше відчувається нестача питної води. Це може стати важливим козирем України в протистоянні з Росією.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин. За його словами, проблема з водою – єдина, яка може примусити Кремль до переговорів по Криму.

Куніцин нагадав, що президент РФ Володимир Путін категорично відмовляється обговорювати статус анексованого півострова.

"Єдина проблема, з якою вони будуть змушені по Криму говорити завжди – це проблема водопостачання. Вони можуть будувати мости, можуть давати електроенергію, видобувати наш газ на шельфі Чорного моря. Але вони ніколи без дніпровської води і Північно-Кримського каналу не вирішать проблему водопостачання Криму", – підкреслив він.

Ексглава кримського уряду розповів, що собою являє канал: "Там стометрове русло, це річка фактично. По ньому до середини листопада подаються в Крим мільярди кубометрів води. Причому вода з півночі на південь піднімається, самопливом не йде. Там 52 насосні станції на відстані понад 200 км до Керчі, піднімають воду, перекачують. Це надзвичайно складна іригаційна споруда. З листопада по березень канал зупинявся, робилися ремонтні та будівельні роботи, його одягали в бетонне русло".

За його словами, запасів питної води в Криму, щоб забезпечити 2,5 млн місцевих жителів, не існує.

"За рахунок того, що десятки тисяч свердловин наробили і витягли з водоносних горизонтів те, що залишалося, вони ці роки протрималися... Севастополь ще якось себе може забезпечити за рахунок Чорноріченського водосховища. В Ялті та Алушті гори, на Ай-Петрі сніг буває . Але цього року посушливий сезон, нема звідки брати воду, щоб перекидати в водосховища", – зазначив Куніцин.

Він підкреслив, що Північно-Кримський канал сьогодні, по суті, зруйновано, тому що це іригаційна споруда 6 років не реконструюється і не підтримується.

"Незважаючи на побудовані мости, фізично неможливо подати стометрову річку через Керч-Єнікальський канал, де Азовське море з'єднується з Чорним. Уявляєте, які іригаційні споруди треба побудувати? І запасів води таких немає на Кубані. Є ще варіант – будівництво опріснювальних споруд морської води, як Сінгапур. Але це десятки мільярдів доларів, яких у Росії немає. Це дуже дороге задоволення", – пояснив колишній глава уряду АР Крим.

"Тому я переконаний, що єдине питання по Криму, по якому Росія буде говорити – це вода. А за воду в Криму вони можуть посунутися в багатьох питаннях, зокрема і по Донбасу. Вода в Крим – це ахіллесова п'ята для Росії. Їм її нема звідки взяти, крім як з Дніпра. Це серйозний козир для України – один з небагатьох", – уклав Куніцин.

інформаційне опір

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна припинила постачання дніпровської води на півострів через Північно-Кримський канал після анексії Криму Росією в 2014 році.

У серпні 2019 роки так звана "влада" анексованого Криму заявили про бажання вступити в переговори з Україною про постачання води з Дніпра. "Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", – пояснили окупанти.

Для забезпечення населення питною водою на півострові пробурили близько 3 тис. артезіанських свердловин.

Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту до анексованого Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

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