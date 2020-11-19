Агроолігархи домагаються зниження ПДВ, перетворюючи Україну на сировинний придаток, – блогер

Агроолігархи домагаються зниження ПДВ на свою продукцію, що в перспективі зробить Україну сировинним придатком.

Таку думку висловив журналіст і блогер Михайло Шнайдер у Facebook.

"Як ми бачимо у ЗМІ, розгорнулася нова атака на главу комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетьманцева. Нібито пов'язана з протестами ФОПів, а насправді – з аграрним лобізмом. Каменем спотикання став законопроєкт №3656, що стосується зниження ставки ПДВ для аграріїв з 20% (загальної для всіх) до 14%. Робиться це нібито для того, щоб скасувати "скручування" на повернення ПДВ з експорту агропродукції. Але чому зниження ставки повинно знизити бажання агротрейдерів скручувати ПДВ? Мало того – додадуться нові схеми. Наприклад, махінації з кодами продукції, щоб товари, якіне підпадають під дію закону, можна було реалізувати за зниженими ставками", – припустив Шнайдер.

Він підкреслив, що вигідне ухвалення цього законопроєкту лобіюють нардеп Олег Кулініч і його група "Довіра".

"Визначними товарами в "пільговому" списку законопроєкту є насіння соняшнику та інших олійних культур. А хто у нас головний "соняшниковий" латифундист? Правильно – Андрій Веревський і його "Кернел". Саме він має величезний вплив на депутатську групу "Довіра", яка і лобіює законопроект №3656 разом з "За мабутнє". Тоді, особливим завзяттям відзначився депутат Олег Кулініч. Глава депгрупи "Довіра" Кулініч, сам аграрій, і зовсім був раніше помічником власника "Кернел", коли той був нардепом", – нагадав журналіст.

За його словами, саме Кулініч і глава "За майбутнє" Ігор Палиця ініціювали постанову про відставку Гетьманцева з поста глави комітету. Адже той виступив категорично проти законопроєкту №3656 і закликав членів комітету не підтримувати його.

"І у нього була більшість підтримки, але в справу втрутилися вже згадані лобісти. Депутатів комітету під тиском і домовленостями переконали документ підтримати. Конкретний результат цих інтриг і махінацій на даний момент – збір підписів за те, щоб "збити" Гетьманцева, який проявив принциповість у цьому питанні. Ну а можливий підсумок в разі ухвалення законопроєкту №3656 – бюджет України щорічно втрачатиме 7 млрд грн, які роздерибанять між собою власники агрохолдингів. Переробна промисловість не вистоїть, оскільки вигідніше буде продавати сировину, і в решті-решт ми перетворимося в сільськогосподарський сировинний придаток. І ось тут я дуже чекаю реакцію фракції "Слуга народу", щодо спроби Палиці і компанії зняти Гетьманцева зі стратегіческоі̆ посади." – резюмував Шнайдер.