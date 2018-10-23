Аграріям потрібні не дотації, а захист прав і здешевлення кредитів — Бахматюк

Власник одного з флагманів українського аграрного сектора компанії Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк в інтерв'ю РБК-Україна розповів про дотації аграріям, механізм їхнього розподілу та дійсно необхідні кроки із підтримки українського агросектору.

Олег Бахматюк заявив, що його компанія не отримувала цього року жодної копійки по цій програмі. Крім того, Олег Бахматюк вважає цю модель неробочою і такою, яка є несправедливою для 80% учасників ринку: "Справедливий розподіл дотацій має бути автоматичним і незалежним від чиновника і бізнесмена. У нас працювала не ідеальна, але робоча модель автоматичного повернення ПДВ. І вона влаштовувала майже усіх. Її зламали в угоду популізму, МВФ чи ще чомусь. Натомість зараз пропонуються неробочі моделі, які призводять до перекосів і багатьох інсинуацій. Тому, як на мене, треба або повернутися до автоматичного повернення, але це, наскільки я розумію, не дозволить зробити МВФ, або потрібно просто чесно сказати: наступного року ніяких дотацій аграріям не треба давати. Це буде чесніше у відношенні до 80% ринку, ніж вигадувати чергові ситуативні квазімоделі".

На думку бізнесмена, 90% ринку виступає проти нинішньої моделі і 100% ринку розуміє, що головна проблема, яка заважає розвиватись аграрному сектору економіки, — це не розподіл дотацій, а інфраструктурні проблеми й побори силовиків. "Дрібному фермеру треба дати можливість узаконити землю і врегулювати питання із рейдерством. Це для нього більша допомога держави, ніж міфічна дотація. Окрім того, я підтримую ідею стимулювання вирущовуння ВРХ, коли держава дотує кожну голову вирощуваної худоби. Але ця ідея поки, на жаль, дуже слабо запрацювала", — розповів Олег Бахматюк. Бізнесмен вважає: кошти, які держава виділяє на дотації в агросекторі, а це майже 4 млрд грн, мають піти на підтримку вирощування ВРХ та здешевлення кредитів.