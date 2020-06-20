Аграрії під Кабміном вимагали не вводити мита на імпортне паливо
Під Кабінетом Міністрів України в п'ятницю, 19 червня, сотні аграріїв зібралися на мітинг. Головна вимога учасників протесту – не вводити мита і квотування на імпортні дизельне паливо і скраплений газ. Про це повідомляє видання "Українські новини".
Як повідомив кореспондент видання, під час акції планували задіяти трактор, але його не пропустила поліція - заблокувала біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.
Акція пройшла під гаслами: "Ні – мито і квотами на імпортне паливо" і "Ні – збагаченню олігархів за рахунок звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, незадоволені ініціативою введення мита або квотування на імпортні дизпаливо і скраплений газ.
За словами мітингувальників, від цього не тільки фермери втратять до 3 млрд гривень, а й прості українці більше платитимуть за продукти, які неминуче подорожчають.
"Це позначиться зрештою на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях - чим буде дорожче наша продукція, тим менше її будуть купувати", – зазначив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.
Представники аграріїв відзначили, що введення мита – це справа рук монополістів.
"Останнім часом ухвалюються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовані просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", – заявила заступник голови "Аграрного союзу України" Жанетта Ємельянова.
Учасники акції передали звернення на ім'я прем'єр-міністра Денису Шмигаль і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з вимогою не допустити введення спеціальних мит або квот на імпортну дизпаливо і зріджений газ.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в січні 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт дизпалива і скрапленого газу на рівні 8,46% зі щорічним підвищенням до 25,4 % до 2024 року За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на паливо в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України буде втрачати близько 11 млрд гривень на рік.