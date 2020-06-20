Аграрії під Кабміном вимагали не вводити мита на імпортне паливо

Під Кабінетом Міністрів України в п'ятницю, 19 червня, сотні аграріїв зібралися на мітинг. Головна вимога учасників протесту – не вводити мита і квотування на імпортні дизельне паливо і скраплений газ. Про це повідомляє видання "Українські новини".

Аграрії під Кабміном протестували проти мит на імпортне паливо ukranews.com

Як повідомив кореспондент видання, під час акції планували задіяти трактор, але його не пропустила поліція - заблокувала біля стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Акція пройшла під гаслами: "Ні – мито і квотами на імпортне паливо" і "Ні – збагаченню олігархів за рахунок звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, незадоволені ініціативою введення мита або квотування на імпортні дизпаливо і скраплений газ.

Аграрії під Кабміном протестували проти мит на імпортне паливо ukranews.com

За словами мітингувальників, від цього не тільки фермери втратять до 3 млрд гривень, а й прості українці більше платитимуть за продукти, які неминуче подорожчають.

"Це позначиться зрештою на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях - чим буде дорожче наша продукція, тим менше її будуть купувати", – зазначив президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Стрижак.

Представники аграріїв відзначили, що введення мита – це справа рук монополістів.

"Останнім часом ухвалюються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовані просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", – заявила заступник голови "Аграрного союзу України" Жанетта Ємельянова.

Аграрії під Кабміном протестували проти мит на імпортне паливо ukranews.com

Учасники акції передали звернення на ім'я прем'єр-міністра Денису Шмигаль і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з вимогою не допустити введення спеціальних мит або квот на імпортну дизпаливо і зріджений газ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в січні 2020 року "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт дизпалива і скрапленого газу на рівні 8,46% зі щорічним підвищенням до 25,4 % до 2024 року За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на паливо в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України буде втрачати близько 11 млрд гривень на рік.