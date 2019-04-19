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Агітація Порошенка і Зеленського: скільки витратили кандидати в президенти

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Кандидат у президенти України Петро Порошенко витратив на агітацію перед другим туром виборів майже 97 мільйонів гривень за тиждень.

Водночас його опонент Володимир Зеленський за відповідний період витратив 50,4 мільйона гривень, свідчить інформація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Період проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост президента України – з 7 по 13 квітня 2019 року.

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У НАЗК підкреслили, що протягом цього періоду виборчий фонд Порошенка було сформовано за рахунок власних коштів кандидата у президенти – 99,9 мільйона гривень. Добровільні внески у цей час не здійснювалися.

Водночас виборчий фонд Зеленського формувався винятково за рахунок коштів політичної партії – 44,6 мільйона гривень. Добровільні внески у цей час також не здійснювалися.

"За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів зазначених кандидатів, порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено", – підсумували представники Національного агентства з питань запобігання корупції.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента України.

До другого туру, який відбудеться 21 квітня, пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Перед днем тиші, 19 квітня о 19:00 мають відбутися дебати кандидатів на стадіоні "Олімпійський" у Києві.

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АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
АльфаЦентавраВещает ЖовтоБлакитная
Пороху и вазелину не все равно на простых смертных, поэтому они тратят деньги на всякую шляпу, а не на них. СУГС!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Откуда у политической партии появившейся из ниоткуда буквально вчера 44ю6 миллиона гривен? Какой добрый дядя подарил?
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