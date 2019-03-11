Афера на $3 млрд: у США впіймали голову міжнародної криптовалютної піраміди

У США затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони осіб.

Після затримання в аеропорту Лос-Анджелеса глава компанії OneCoin Ltd постав перед судом і був заарештований, повідомляється на сайті прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

У справі також фігурує його сестра Ружа Ігнатова — вона є засновником OneCoin і залишається на волі. Її звинувачують у шахрайстві з використанням засобів комунікації, шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей.

За даними слідства, Ігнатова заснувала OneCoin у 2014 році і керувала компанією до 2017 року, після чого компанію очолив її брат.

Основна бізнес-модель OneCoin полягала у продажу освітніх пакетів з криптовалютного трейдингу. Учасники проекту отримували реферальні комісії за залучення нових осіб і продаж пакетів.

При цьому у прокуратурі Південного округу Нью-Йорка зазначають, що представники OneCoin повідомляли своїм жертвам недостовірну інформацію, зокрема що криптовалюта майниться за допомогою серверів, що належать компанії, хоча насправді ніякого майнингу не велося.

У результаті через аферу з фінансовою пірамідою постраждали 3 мільйони людей по всьому світу. За даними звітів, отриманих у ході розслідування, виторг OneCoin у 2014 — 2016 роках склала 3,4 млрд євро, а прибуток — 2,2 млрд євро.

Facebook Костянтина Ігнатов Костянтин Ігнатов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше організатори найбільшої у Китаї криптовалютної піраміди I Am a Clown (IAC) спеціально обладнали віллу для зберігання викрадених коштів.

IAC мав стати майданчиком для розробки масштабної соціальної мережі, заснованої на технології блокчейн, Big Data і штучному інтелекті. Діючи за класичною схемою Понці, представники компанії просили інвестувати в проект криптовалюту, натомість обіцяючи величезний дохід.

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