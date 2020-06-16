Аеропорт Жуляни скасував всі міжнародні рейси: українці розгнівані
Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) скасував всі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси до 03:00 17 червня.
Про це повідомила прес-служба аеропорту в Facebook. Відзначається, що такі заходи пов'язані з продовженням карантину у Києві.
"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 в зв'язку з продовженням дії карантину COVID-19 в Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020 року. Уважно стежте за розкладом рейсів і уточнюйте інформацію у представників авіакомпаній", – йдеться в повідомленні аеропорту.
Поки невідомо, чи відбудеться наступна відстрочка після 17 червня. Урядова постанова №392, на яку посилається аеропорт, не дозволяє містам з високим рівнем зараження, зокрема Києву, запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня.
На сайті аеропорту в графіку скасовано всі міжнародні рейси. Здійснюються тільки польоти всередині країни.
На сторінці аеропорту опубліковані обурені відгуки пасажирів, які отримали повідомлення про скасування ранкових рейсів тільки близько години ночі: "Скажіть – спасибі! Нашому уряду – голову морочать... І пасажирам, і працівникам аеропорту... А літаки іноді літають, оскільки їм не дуже корисно (технічно) простоювати, як будь-якому транспорту... Вилітають – на проліт, без пасажирів!"," Шикарний сюрприз! Просто дивом побачили і зупинили людину вдома. Я уявляю реакцію людей вночі приїхали і побачили зачинені двері", "Яка все це маячня, до 17.06, а потім, що? Скільки можна з усім цим гратися?","А після 3:00 будуть рейси?", "Так як же вони дістали уже!!!", "Якого біса?".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з нашої країни.
У той же час авіакомпанія МАУ скасувала майже всі рейси і продаж квитків до 1 серпня.