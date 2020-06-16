Аеропорт Жуляни скасував всі міжнародні рейси: українці розгнівані

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) скасував всі регулярні міжнародні пасажирські авіарейси до 03:00 17 червня.

Про це повідомила прес-служба аеропорту в Facebook. Відзначається, що такі заходи пов'язані з продовженням карантину у Києві.

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом 17.06.2020 в зв'язку з продовженням дії карантину COVID-19 в Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020 року. Уважно стежте за розкладом рейсів і уточнюйте інформацію у представників авіакомпаній", – йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт "Київ" скасував всі рейси

Поки невідомо, чи відбудеться наступна відстрочка після 17 червня. Урядова постанова №392, на яку посилається аеропорт, не дозволяє містам з високим рівнем зараження, зокрема Києву, запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня.

На сайті аеропорту в графіку скасовано всі міжнародні рейси. Здійснюються тільки польоти всередині країни.

Графік польотів аеропорту "Київ"

Графік польотів аеропорту "Київ"

Графік польотів аеропорту "Київ"

На сторінці аеропорту опубліковані обурені відгуки пасажирів, які отримали повідомлення про скасування ранкових рейсів тільки близько години ночі: "Скажіть – спасибі! Нашому уряду – голову морочать... І пасажирам, і працівникам аеропорту... А літаки іноді літають, оскільки їм не дуже корисно (технічно) простоювати, як будь-якому транспорту... Вилітають – на проліт, без пасажирів!"," Шикарний сюрприз! Просто дивом побачили і зупинили людину вдома. Я уявляю реакцію людей вночі приїхали і побачили зачинені двері", "Яка все це маячня, до 17.06, а потім, що? Скільки можна з усім цим гратися?","А після 3:00 будуть рейси?", "Так як же вони дістали уже!!!", "Якого біса?".

Українці розгнівані скасуванням рейсів

Українці розгнівані скасуванням рейсів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з нашої країни.

У той же час авіакомпанія МАУ скасувала майже всі рейси і продаж квитків до 1 серпня.