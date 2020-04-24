Аеропорт "Бориспіль" втрачає по 380 млн на місяць через коронакризу: резервів майже не лишилося

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" змушений скоротити на 70% штат співробітників через карантинні заходи, при цьому фінансових резервів залишилося на півтора місяці роботи.

Про це розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, щомісячні втрати "Борисполя" від вимушеної зупинки авіасполучення становлять 380 млн грн. Для подолання кризової ситуації керівництво аеропорту веде переговори про залучення нових цільових кредитів від держбанків, а також очікує пропозицій і підписання угод з різними комерційними компаніями.

УНІАН

Рябікін також підкреслив, що "Бориспіль" залишається єдиним аеропортом, що обслуговуючим евакуаційні рейси. Підприємство продовжує роботу у цілодобовому режимі, забезпечуючи все необхідне за нормативами для повноцінної діяльності.

"Наприклад, одна аварійно-рятувальна команда повинна мати 74 людини цілодобово", – зазначив гендиректор аеропорту.

Однак 70% трудового колективу аеропорту знаходяться у режимі простою, отримуючи менше половини звичайної заробітної плати. Рябікін сподівається, що уряд відкриє програму зворотного фінансування на підтримку фонду оплати праці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Wizz Air скоротив штат на 19% через карантин, партнери та авіакомпанії, які обслуговуються у міжнародному аеропорту "Київ" знаходяться на межі банкрутства.

А ось німецька авіакомпанія Lufthansa, один з найбільших європейських перевізників, втрачає мільйон євро кожну годину через коронавірус.

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