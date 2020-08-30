Адвокати можуть пред'явити позови за незаконне переслідування підозрюваних у справі "Роттердам+"

Адвокати сторони захисту не виключають можливості позовів за незаконне переслідування своїх клієнтів після закриття справи "Роттердам+". Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила адвокат Ірина Одинець.

"Адвокати також мають право пред'явити позови про незаконне притягнення до відповідальності, оскільки у нас люди більше року перебували в стані підозрюваних", – заявила адвокат.

Ще один адвокат сторони захисту Наталія Дрігваль в ефірі телеканалу "112 Україна" відзначила, що висновок експертизи СБУ і подальше закриття кримінального розслідування вкотре підтвердили економічну і правову обґрунтованість формули.

"Експертиза мала комплексний характер, що викликає тільки лише позитивну реакцію. Сама по собі економічна методологія побудови цієї формули, є цілком виправданою і коректною", - додала вона.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам+" через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила факту збитків.

Термін попереднього розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 року зі введенням ринку електроенергії.