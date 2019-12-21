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21 грудня • оновлено в 09:13
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Адміністрація Трампа зірвала швидку оборонну допомогу Україні

2.1т
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Адміністрація глави США Дональда Трампа вимагала відмовити Україні у швидкому наданні військової допомоги, яке було передбачено оборонним бюджетом.

Про це повідомляє The Washington Post. В іншому разі чиновники погрожували демократам накладенням вето президента.

Вето Трампа спровокувало б відставку уряду США. Демократам на чолі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі довелося погодитися на умови адміністрації Трампа й забрати рядок, який вказував конкретні терміни сприяння Україні.

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Пункт про надання допомоги Україні виявився одним із найбільш спірних. Згідно з даними джерел, щодо нього Білий дім "провів жорстку лінію", доопрацьовуючи закон про витрачання коштів.

Адміністрація Трампа зірвала швидку військову допомогу Україні

Адміністрація Трампа зірвала швидку військову допомогу Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на суботу, 21 грудня, Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає допомогу Україні й потужний удар по Росії.

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Автор
Катерина Луговська
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А вот сейчас смешно было)))
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2
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Wick John
Wick John
Опять укро свиней вмокнули поросячим рылом в их де дерьмо
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6
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Весьмирсвами)
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6
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