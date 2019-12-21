Адміністрація Трампа зірвала швидку оборонну допомогу Україні

Адміністрація глави США Дональда Трампа вимагала відмовити Україні у швидкому наданні військової допомоги, яке було передбачено оборонним бюджетом.

Про це повідомляє The Washington Post. В іншому разі чиновники погрожували демократам накладенням вето президента.

Вето Трампа спровокувало б відставку уряду США. Демократам на чолі зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі довелося погодитися на умови адміністрації Трампа й забрати рядок, який вказував конкретні терміни сприяння Україні.

Пункт про надання допомоги Україні виявився одним із найбільш спірних. Згідно з даними джерел, щодо нього Білий дім "провів жорстку лінію", доопрацьовуючи закон про витрачання коштів.

Адміністрація Трампа зірвала швидку військову допомогу Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на суботу, 21 грудня, Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає допомогу Україні й потужний удар по Росії.

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