Адміністрація Києва знизила тарифи на опалення на 23%: скільки платитимемо

Розмір комунальних платежів за тепло для жителів Києва в січні буде на 22-23% менше завдяки перегляду тарифів.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка з посиланням на його заяву під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації (КМДА). За його словами, в столиці також необхідно провести модернізацію обладнання для автоматичного регулювання подачі теплоносіїв.

"Ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення і гарячої води. У січні кияни отримають платіжки з меншими приблизно на 22-23% рахунками оплати за тепло", – заявив Кличко.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" встановило з 1 січня 2019 року тарифи на централізоване опалення в Києві:

Централізоване опалення для мешканців житлових будинків з будинковими або квартирними приладами обліку теплової енергії: за 1 Гкал – 1654,41 грн Централізоване опалення для мешканців житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії: за 1 м² – 38,50 грн

За словами Кличка, "місто робить все можливе, щоб здійснити модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці". Також чиновник зазначив, що понад 500 київських будинків, які скористалися міськими програмами з енергозбереження, платять за комунальні послуги набагато менше.

"Ми кілька років тому почали програму 70/30. І ця програма користується великим попитом у киян. Люди в будинках, які приєдналися до програми, платять в два рази менше за тепло. Так, ціна опалення за листопад в термомодернізірованних будинках була в середньому вдвічі менша, ніж тариф. Жителі таких будинків практично не залежать від ціни на газ і регулюють розмір платежів самостійно", – розповів мер столиці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україні місцева влада почала перегляд тарифів для того, щоб знизити комунальні платежі за опалення для населення.

До цього прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в грудні комунальні платежі за опалення можуть бути знижені на 30% завдяки перерахунку тарифів місцевою владою. В цілому сума платежів після коригування з урахуванням ринкової ціни може знизитися на 300-400 грн, зазначив він.

При цьому чиновник повідомив, що "регіональна влади на місцях отримала в руки всі необхідні механізми", щоб провести коригування і перерахунок ціни на газ. Це дозволить врахувати різницю між ринковою ціною на газ і ціною, яка зараз закладена в тарифах, зазначив він.

Зараз ціна газу для населення складає близько 6,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів. При цьому на січень-квітень 2020 року ціна з урахуванням вартості транспортування може скласти аж до 8 тисяч.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!