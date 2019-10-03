"Абсолютно неприйнятно": "Нафтогаз" відповів Путіну на пропозицію щодо газових контрактів

Президент Росії Володимир Путін вимагає від України відмовитися від перемоги у Стокгольмському арбітражі, що є абсолютно неприйнятним для НАК “Нафтогаз”.
“Стокгольмський арбітраж вирішив, що через невиконання умов поточного транзитного договору "Газпром" має "Нафтогазу" сплатити компенсацію. Який тоді сенс у контрактах, якщо одна зі сторін може порушувати його умови і не нести за це жодної відповідальності?” – пише у Facebook виконавчий директор національної акціонерної компанії України Юрій Вітренко.
Також Путін заявив, що Росія готова підписати контракт на транзит газу за європейськими правилами, однак лише якщо Україна їх впровадить.
"Мова йде про європейські мережеві кодекси (балансування, розподіл потужностей, тарифи), які мають бути впроваджені НКРЕКП (регулятором) в його нормативні акти (Кодекс газотранспортної системи, методологія розрахунку тарифів на траспортування); а також про відповідність відокремлення оператора ГТС та самого регулятора європейським правилам", – повідомив Вітренко.
За його словами, є версія, що російська сторона почала заявляти про те, що вона готова на європейські правила тільки тоді, коли вирішила, що Україна не встигне ці правила впровадити до кінця поточного транзитного контракту, тобто до кінця року.
"Але... Є навіть декілька "але". По-перше, український уряд та регулятор кажуть, що Україна встигне впровадити європейські правила до кінця року. По-друге, важливо не забувати ще про третій варіант – так звані операції "своп". Цей варіант є кращим за продовження поточного контракту, і він дозволяє вже навіть зараз застосувати європейські правила щодо цих операцій", – резюмував Вітренко.
Росія вимагає від України відмовився від перемоги у Стокгольмському арбітражі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" уже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
19 вересня Росія повідомила, що готова відновити прямі поставки газу в Україну і укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
Поставки газу в Європу через Україну, за словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, можуть поновитися вже з 1 січня 2020 року.
25 вересня стало відомо, що Європа розраховує знайти рішення по організації транзиту російського газу по території України в жовтні і домовитися до кінця року.
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