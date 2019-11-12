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12 листопада • оновлено в 05:12
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Абсолютно ненормально: у мережі озвучили найдивніші види заробітку

1.1т
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Користувачі Twitter розповіли про найбільш дивні вчинки, скоєні заради грошей.

Зокрема, коментатор під ніком GrowlyBiteBite заявила, що одного разу продала своє грудне молоко, повідомляє "Лента.ру".

Jennaru зізналася, що перекладала порнофільми з англійської мови на іспанську. За її словами, довелося чимало імпровізувати, щоб прикрасити діалог.

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Користувач goodgaljas зазначив, що найдивнішим його вчинком була робота за мінімальну зарплату.

"Працював у закладах громадського харчування. Абсолютно ненормально з мого боку", – додав ReportedWig.

Ще один коментатор зізнався, що працював 54 години на тиждень.

Юзер під ніком JulesJustWrite розповіла, що за вісім доларів (близько 200 гривень) у дитинстві з'їла котячу їжу.

Користувачі Twitter розповіли про найбільш дивні вчинки, скоєні заради грошей

Користувачі Twitter розповіли про найбільш дивні вчинки, скоєні заради грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа висміяла переклички щодо зарплат у "Л/ДНР"

Зокрема, за такими діями помітили "державних службовців" так званих Л/ДНР – лікарів, учителів і вихователів.

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