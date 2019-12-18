Абрамович зупинив експорт вугілля через Україну

Компанія Evraz російського олігарха Романа Абрамовича зупинила експорт вугілля через територію України.

У Абрамовича звернулися до заступника гендиректора РЖД Олексія Шила зі скаргою, що їм не погоджують заявки на перевезення вугілля на станцію Ужгород і далі до Словаччини та Угорщини в грудні 2019 року. Про це повідомляє "РБК".

Однак, за словами трьох джерел, близьких до українських експедиторів, причина відмови в узгодженні заявки Evraz полягає в тому, що з 1 грудня призначений єдиний експедитор під час транзиту вугілля територією України.

Зокрема, ним стала компанія "Белказтранс Україна", пов'язана з білоруським олігархом Миколою Вороб'єм, і у неї поки немає договору з оператором "Укрзалізниця".

"РЖД у грудні відхиляє заявки компаній, які раніше працювали з супроводу вантажів через Україну. Річ у тім, що уряд Росії призначив єдиним експедитором компанію "Белказтранс Україна", у якої поки немає договору з "Укрзалізницею", у цьому і причина припинення транзиту", – заявив гендиректор Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

Компанія Evraz російського олігарха Романа Абрамовича зупинила експорт вугілля через територію України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російська компанія "Транснефть" заплатить приблизно 1,7 млрд доларів "Укртранснафті" за транспортування сировини по території України.

Контракт діятиме з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

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