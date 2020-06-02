Абрамович купив найдорожчу віллу в Ізраїлі – ЗМІ

Російський бізнесмен Роман Абрамович здійснив найдорожчу угоду на ринку житлової нерухомості Ізраїлю.

Про це повідомляє Globes. За даними видання, Абрамович придбав віллу площею 3 тисячі квадратних метрів на ділянці землі в 0,95 гектара в курортному місті Герцлія, розташованому за 15 км на північ від Тель-Авіва.

Сума операції оцінюється в 226 млн шекелів (64,5 млн доларів). Угода була укладена в січні 2020 року. 2019 року Абрамович орендував цю віллу з можливим правом викупу.

Абрамович придбав найдорожчу віллу в Ізраїлі en.globes.co.il

Раніше нерухомість належала мільярдерові Алану Говарду. 2006 року він купив дві ділянки в Герцлії, об'єднав їх і побудував на їхній території два будинки (основний площею дві тисячі квадратних метрів і гостьовий площею тисяча квадратних метрів). Нерухомість перебувала в продажу два роки, Говард мав намір виручити за неї 100 млн доларів.

Це вже третій об'єкт нерухомості, придбаний Романом Абрамовичем в Ізраїлі. 2015 року він купив за 104 млн шекелів (29,7 млн доларів) ділянку землі з готелем площею 1,5 тисячі квадратних метрів у історичному центрі Тель-Авіва. Торік Абрамович придбав у місті ще один будинок площею 6,5 тисячі квадратних метрів. Сума угоди становила 200 млн шекелів (57,3 млн доларів).

2018 року стало відомо, що Роман Абрамович отримав паспорт Ізраїлю. Бізнесмен посідає 10-те місце в рейтингу найбагатших росіян, що складається виданням Forbes. Його статок оцінюється в 11,3 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абрамович, який володіє клубом "Челсі", посів 25-те місце в списку найбільш ненависних людей у футболі.