Абонплата, штрафи і відключення: українців чекає сюрприз з комуналкою

Не платиш за комуналку - не користуєшся водою і електроенергією, прострочив платіж хоч на один день - заплати пеню. Такі нововведення прописані в законі "Про житлово-комунальні послуги", який вступає в силу 10 червня. Крім того, всіх українців зобов'яжуть встановити лічильники, а на воду і опалення можуть ввести плату за абонентське обслуговування (абонплату).

OBOZREVATELрозібрався, як і коли в Україні зміняться комунальні правила.

Лічильники і пеня

Закон фактично створює нові правила гри для постачальників комунальних послуг та простих українців. Головні нововведення закону: всі повинні платити за лічильниками, постачальник має право перевіряти лічильники, обслуговувати будинок може управитель, а не ЖЕК. Крім того, в документі з'явилося таке поняття як "плата за абонентське обслуговування". Це гроші, які постачальник витрачає на розподіл комунальної послуги, обслуговування приладів і т.д. Абонплату можуть ввести на воду і опалення.

До слова, в деяких містах України вже кілька років нараховують абонплату на тепло. Взимку опалення дешевше, але частина на "утримання інфраструктури" (абонплату) потрібно платити цілий рік.

"Плата за абонентське обслуговування - сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання газу і електроенергії)", - пояснюється в прийнятому законі.

Визначити розмір абонплати має уряд, проте чиновники досі цього не зробили. Щоб закон повноцінно запрацював, Кабмін повинен розробити і затвердити 11 документів. Так як за півроку цю роботу не зробили, швидше за все, повноцінно закон влітку не запрацює.

Згідно з новим законом, споживач зобов'язаний укладати договір з постачальником, своєчасно оплачувати комуналку, стежити за лічильниками, впускати в своє житло виконавців комунальної послуги. У той же час постачальнику дозволили відключати комуналку в тому випадку, якщо споживач не платить. Попередити про це потрібно за 30 днів. Якщо цього часу вистачить, щоб боржник реструктуризував борг або сплатив його, комунальні послугу відключати не будуть. Якщо нічого не зміниться - квартиру можуть відключити, наприклад, від води.

"Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природнього газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги", - йдеться в законі. У той же час, якщо постачальник надає неякісні послуги, він зобов'язаний сам перерахувати їх вартість.

Як уже писав OBOZREVATEL, якщо взимку температура води з-під гарячого крана становить 45 градусів (норма - більше 50 градусів), замість нарахованих 800 грн за комунальну послугу можна заплатити всього 560 грн. Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", температура в опалювальній квартирі повинна складати 20 градусів тепла. За кожен градус нижче норми суми в платіжках повинні скорочуватися на 5%. Якщо ж в квартирі менше 12 градусів тепла, платити за опалення не потрібно.

Неприємне нововведення - пеня в розмір 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення починаючи з 21 числа. Так, якщо прийшов рахунок за комуналку в розмірі 1000 грн, але заплатити із запізненням на 30 днів, рахунок збільшиться на 3 грн.

Що загрожує комунальним боржникам

Компанії, які продають тепло, воду і електроенергію, мають право подавати в суд на боржника. І якщо борг великий, виконавча служба може заарештувати в рахунок заборгованості будь-яке майно, навіть квартиру. Наприклад, кілька років тому квартиру за борг в розмірі 50 тис. грн продали в Луцьку. Нерухомість пішла "з молотка" за 446 тис. грн, частину цієї суми забрали в рахунок боргу, решту - повернули родині.

Як розповіли OBOZREVATEL в КМДА, в столиці є ОСББ, в яких керуюча компанія вперто не платить за "ток". Якщо збирається велика сума, від електроенергії можуть відключити всю багатоповерхівку.

Найчастіше справлятися з неплатниками намагаються в досудовому порядку: дзвонять, з'ясовують, чому не платив, пропонують розстрочити платежі. Але якщо це не допомагає, а борг продовжує накопичуватися, то комунальники можуть піти в суд.

Нагадаємо, українці накопили борг за комуналку розміром 32,9 млрд грн, тільки в цьому році заборгованість зросла на 14%. Експерти кажуть: традиційно в опалювальний сезон борги накопичують, а влітку і навесні, коли не потрібно платити за опалення, погашають їх. Злісні неплатники є навіть серед мешканців дорогих будинків у центрі столиці.