Припинення залізничного сполучення України з Росією: генерал СБУ запропонував радикальні заходи

В Україні запропонували закрити залізничне сполучення з Росією. Екс-керівник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк вважає, що в цьому питанні треба діяти рішуче і повністю закрити кордон з країною-агресором.

В ефірі ObozTV він також закликав державу обмежити грошові перекази з Росії. На його думку, саме так повинна діяти Україна щодо країни, з якою веде війну.

"Якщо ми будемо закривати залізничне сполучення - давайте закривати все. Давайте взагалі скасуємо всі відносини, будь-які переходи кордону з РФ. Воно так і має бути, якщо у нас війна", - заявив Вовк.

У питанні припинення залізничного сполучення генерал закликав не розглядати це виключно з патріотичної точки зору, а замислитися про можливі наслідки для українських заробітчан.

"Давайте подумаємо про два мільйони наших громадян, які працюють на території РФ. Це чиїсь діти, батьки, сестри, брати. Тепер уявімо собі, як повертатися з Росії додому тим, хто закінчив роботу, хто їде у відпустку, хто захворів тощо? Все ж таки авіарейс - недешева штука", - уточнив він.

Вовк запевнив, що не є противником розриву всіх відносин України з РФ, але запропонував працювати в цьому напрямку послідовно: створити дорожню карту, прорахувати наслідки таких дій і продумати способи їхньому запобіганню. Також він вказав на те, що рішення має прийматися прямо і однозначно.

"Або ми продовжуємо торгувати, спілкуватися з РФ, або повністю закриваємо будь-які відносини з країною-агресором, країною-окупантом", - резюмував генерал.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що згідно із заявою екс-заступника міністра інфраструктури України Олександра Кави, закриття залізничного сполучення з Росією завдасть збитків "Укрзалізниці".

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